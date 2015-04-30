أحدث ثياب "لومار" لأناقتك الصيفية

ماركة "لومار" هي الأبرز في مجال الأزياء الخليجية، حيث تجمع بين احتياجات السيدة والرجل في الوقت نفسه، وتقدم أجمل العباءات والثياب الخليجية التي تتماشى مع الذوق الخليجي العصري، ومنذ بداياتها أخذت "لومار" الثوب الخليجي لمدى آخر، فقدمت العديد من التصاميم الشبابية بألوان عصرية جديدة على المجتمع السعودي بالتحديد، ورغم ذلك لاقت رواجاً واسعاً بين الشباب في المنطقة، إذ وجدوا فيها ما يعطيهم الإطلالة العصرية الشبابية التي يبحثون عنها دون أن يبتعدوا عن الزي الرسمي السعودي.

في أحدث مجموعات "لومار" للثياب الخليجية لهذا الصيف وجدنا العديد من التصاميم البسيطة بألوان فاتحة يطغى عليها اللون الأبيض لتحدي حرارة الصيف في الخليج، وقد ميزت هذه المجموعة التفاصيل الصغيرة في الياقة أو سوار الأكمام، ومع بساطتها تجد فيها ما يميز كل تصميم عن الآخر حتى أن أحد هذه الثياب جاء بسحّاب بدلاً من الأزرار الأمامية المعتادة.

يعجبنا التجدد الذي يظهر بقوة في تصاميم ماركة "لومار" الأنيقة، والتي تظهر الثوب الخليجي بأسلوب عصري وجذاب.

شاهد معنا أجمل ما قدمته هذه الماركة في أحدث مجموعاتها، وشاركنا برأيك.