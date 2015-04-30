مجموعة أويشو لملابس الشاطئ ربيع/صيف 2015

تستوحي "أويشو" Oysho مجموعتها الجديدة لملابس الشاطئ ربيع/صيف 2015 من المناظر الطبيعية الرائعة والمرتبطة بالرمال الذهبية والسماء الزرقاء الصافية.

وقد تمّ اختيار عارضة الأزياء البريطانية الشهيرة "أليزا كومينغز" لتعبّر عن طابع هذه التشكيلة المميّزة، بعدسة المصور المبدع "ألاسدير ماكليان"، والذي استطاع عبر صوره تقديم المرأة ذات الشخصية القوية والمتناغمة مع عناصر الطبيعة، لتعلن العلامة التجارية "أويشو" Oysho عن رحلة استكشافية فريدة لأحدث صيحات الموضة في ملابس الشاطئ لهذا العام. و تعتبر طبعات التاي- داي، والتي تعود إلى حقبة السبعينيّات، من أكثر الاتجاهات العصريّة تميّزاً لهذا الموسم، وقد أعادت "أويشو" Oysho إحياءها عبر دمج الأقمشة ذات الألوان الحيادية مع الطبعات البسيطة والمميّزة كالباتيك وخطوط البحار الطاغية لصيف هذا العام، كما يظهر اللون الابيض مع تدرجات الألوان الحيادية، والتي تتماشى مع مجموعة الأقمشة الغنية التي استخدمتها أويشو لهذا الموسم، بما فيها الكروشيه والقطن والكتان الطبيعي، وذلك ضمن التصاميم الفضفاضة، والتي اتسمت بخفة الوزن والراحة، لإضفاء طابع من العصرية والخفة. و يبرز الدنيم الناعم ضمن تصاميم هذه المجموعة العمليّة والمريحة، كالدنغري والقمصان بدون أكمام، إلى جانب سروال بالازو، وذلك لإطلالة رائعة وبسيطة في آنٍ معاً. كما تعتبر ألوان السفاري مصدر إلهامٍ للعديد من الإطلالات في هذا الموسم، كألوان الكاكي والبيج والتراكوتا، بالإضافة إلى الألوان الحيادية، وذلك مع الأقمشة التي تشكّل الخلفية الأمثل لطبعات الحيوانات والطبعات بالمزيج الكلاسيكي من اللونين الأسود والأبيض.