السجن 7 سنوات لمتهم قتل طفلا بضربة فأس على رأسه بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، بمعاقبة المتهم "ناصر م س" ويقيم بمركز طما بالسجن 7 سنوات لاتهامه بقتل الطفل المجنى عليه "يوسف ع" بأن ضربه على رأسه بفأس حتى لقى مصرعه، وذلك أمام منزله بدائرة مركز طما، صدر الحكم برئاسة المستشار عبد النبى كامل وعضوية المستشارين سامى وجيه وأحمد محمد فراج، بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم وعاطف رمسيس.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2013 بدائرة مركز طما عندما تلقى رئيس المباحث بلاغًا بمقتل الطفل المجنى عليه والعثور على جثته غارقا فى دمائه بمكان الواقعة، وانتقل على الفور رئيس المباحث إلى مكان الواقعة ووجد جثة الطفل.

وكشفت التحريات أن المتهم شاهد الطفل يقف أمام منزله فقام بضربه بالفأس على رأسه حتى لقى مصرعه، وتمت إحالة المتهم إلى مستشفى الأمراض العقلية لبيان مدى سلامة قواه العقلية، وذلك بعد أن تقدم محاموه بطلب إلى المحكمة بأن موكله مختل عقليا وغير مسئول عن تصرفاته ولكن جاء التقرير أن المتهم مسئول عن تصرفاته ولا يعانى أمراضا عقلية، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.