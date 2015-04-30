أخبار عاجلة

الأخبار - إنطلاق البطولة الدولية للفروسية في مصر بمشاركة 150 فارساً -
الأخبار - الزمالك يواجه الشرقية اليوم في الدوري الممتاز -
الأخبار - رئيس الوزراء يؤكد إلتزام الحكومة بتوفير كافة إحتياجات المواطنين من السلع الأساسية -
الأخبار - وزراء الداخلية العرب يبحثون في تونس مكافحة الإرهاب وتشكيل لجنة أمنية عليا -
الأخبار - السيسي يلتقي اليوم في واشنطن وزير الدفاع الأمريكي ومديرة صندوق النقد -
الأخبار - إختتام فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للمانحين حول سوريا في بروكسل -
الأخبار - الأمين العام للأمم المتحدة : هجوم إدلب يعد جريمة حرب -
الأموال العامة تلقي القبض علي " رأس الأفعي " لعصابة تزوير الجوازات -
وزير الثقافة ينعي علم الأندلسيات الدكتور الطاهر مكي -
بالصور.. "الهند بلد العجائب" في مترو "السادات وعرابي" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

السجن 7 سنوات لمتهم قتل طفلا بضربة فأس على رأسه بسوهاج

Google+ Print
السجن 7 سنوات لمتهم قتل طفلا بضربة فأس على رأسه بسوهاج السجن 7 سنوات لمتهم قتل طفلا بضربة فأس على رأسه بسوهاج
قضت محكمة جنايات سوهاج، بمعاقبة المتهم "ناصر م س" ويقيم بمركز طما بالسجن 7 سنوات لاتهامه بقتل الطفل المجنى عليه "يوسف ع" بأن ضربه على رأسه بفأس حتى لقى مصرعه، وذلك أمام منزله بدائرة مركز طما، صدر الحكم برئاسة المستشار عبد النبى كامل وعضوية المستشارين سامى وجيه وأحمد محمد فراج، بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم وعاطف رمسيس.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2013 بدائرة مركز طما عندما تلقى رئيس المباحث بلاغًا بمقتل الطفل المجنى عليه والعثور على جثته غارقا فى دمائه بمكان الواقعة، وانتقل على الفور رئيس المباحث إلى مكان الواقعة ووجد جثة الطفل.

وكشفت التحريات أن المتهم شاهد الطفل يقف أمام منزله فقام بضربه بالفأس على رأسه حتى لقى مصرعه، وتمت إحالة المتهم إلى مستشفى الأمراض العقلية لبيان مدى سلامة قواه العقلية، وذلك بعد أن تقدم محاموه بطلب إلى المحكمة بأن موكله مختل عقليا وغير مسئول عن تصرفاته ولكن جاء التقرير أن المتهم مسئول عن تصرفاته ولا يعانى أمراضا عقلية، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365