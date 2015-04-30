بدء التحقيق مع 34 إخوانيا شاركوا فى مسيرات مناهضة للدولة بكرداسة

بدأت نيابة كرداسة ومركز أمبابة برئاسة المستشار هادى عزب رئيس النيابة التحقيق مع 34 إخوانيا تم القبض عليهم لصدور أمر ضبط وإحضار بحقهم لاشتراكهم بإحدى المسيرات المناهضة للدولة التى خرجت منذ أسبوعين.

ويباشر "أحمد حبيب" مدير النيابة، وعدد من الوكلاء هم كل من "محمد على الله" وكيل أول النيابة، ومحمد سراج وكيل أول النيابة، و"أحمد معتوق" وكيل النيابة، و"أحمد هشام" التحقيق مع المتهمين بمقر النيابة.

وكانت الأجهزة الأمنية بالجيزة قد ألقت القبض على 34 متهما من المنتمين لجماعة الإخوان لاشتراكهم بمسيرات، وتم ضبط أقنعة وصور خاصة بمرسى، ولافتات، وتجرى النيابة التحقيق معهم.