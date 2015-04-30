حبس 3 عاطلين 6 سنوات بتهمة الاتجار فى المخدرات بأكتوبر

قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، بمعاقبة 3 متهمين، بالسجن المشدد لمدة ست سنوات، وتغريم كل منهم مائة ألف جنيه، فى القضيتين اللتين حملتا رقم 12556 لسنة 2013 و9424 لسنة 2013 ثان أكتوبر، على خلفية اتجارهم بالاتجار فى المواد المخدرة (البانجو والحشيش) بمنطقة أكتوبر.

كانت قد وردت معلومات إلى مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر تفيد بقيام كل من "علاء.ح.م"، عاطل،و"طارق.ع.م"، عاطل، و"تامر.ح.أ"، عاطل،بالاتجار فى المواد المخدرة ، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبحوزتهم كمية من البانجو والحشيش.

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتمت إحالتهم إلى النيابة التى تولت التحقيق.