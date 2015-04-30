استئناف جلسة محاكمة "مرسى" و 10 آخرين فى "التخابر مع قطر"

استأنفت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة فض الأحراز فى الجلسة السابعة عشر من محاكمة الرئيس الأسبق محمد ‏مرسى و10 متهمين آخرين من أعضاء تنظيم الإخوان، فى اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات ‏صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وإفشائها إلى دولة قطر وذلك بعد رفعها .

كانت قد أسندت النيابة إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية.

كما نسبت النيابة للمتهمين طلب أموال ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولى قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.



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مرسى أثناء دخوله القفص



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هيئة المحكمة أثناء نظر الجلسة



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شرين فهمى رئيس المحكمة



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المتهمون داخل القفص



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مرسى يحاول الجلوس داخل القفص



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شرين فهمى ونظرة لأحد المحامين



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رئيس المحكمة يتحدث للدفاع



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ممثلو نيابة أمن الدولة



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نجل مرسى ومحامى الإخوان بجلسة اليوم



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زوجة أحد المتهمين قبل بدء الجلسة



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مرسى يصافح أحد المتهمين



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المتهم "أمين الصيرفى" داخل القفص



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مرسى يصافح متهم بالقفص



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مرسى يراقب الجلسة



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عضور يسار المحكمة



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عضو يمين المحكمة



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نجل مرسى وعبد المنعم عبد المقصود المحامى



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متهم يشير بعلامة رابعة