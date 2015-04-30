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​​رئيس شركة المياة بقنا: سحب 150 عينة من مياة النيل وجميعها خالية من التلوث

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​​رئيس شركة المياة بقنا: سحب 150 عينة من مياة النيل وجميعها خالية من التلوث ​​رئيس شركة المياة بقنا: سحب 150 عينة من مياة النيل وجميعها خالية من التلوث

صورة أرشيفية

 

وأكد اللواء مهندس هانى محمود حمدي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، أن الإدارة العامة للمعامل بالشركة قامت بسحب 150 عينة من مياه الشرب وتم إجراء التحاليل من داخل موقع الصندل وقبيل الموقع وبمحيط الموقع وعلى بعد 200 متر، وأسفرت جميعها عن مطابقتها للمواصفات القياسية المقررة طبقا لقرار وزير الصحة رقم 458 لسنه 2007 بشأن مواصفات مياة الشرب.

وأضاف حمدي أن هناك دور فعال للإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية برئاسة الكيمائية حنان عبد الباقي والتى تمثل في توفير فريق الغطس بكافة معداته وأدواته اللازمة لمتابعة كافة الأعمال المنفذة تحت الماء بالإضافة إلي توفير استخدام “الايرلفت ” لإزالة الطبقة الطينية والتي تسهل علي فريق اللحام مهمة تقطيع الصندل لتسهيل انتشاله كأجزاء.

وأشاد بدور الحملة الميكانيكية برئاسة المهندس عبد السلام محمد إبراهيم والتي ساهمت ببعض المعدات الثقيلة الممثلة في سيارة الورشة المجهزة بكافة المعدات اللازمة من مولد كهرباء وقاطع وكومبرسور هواء وكوبوته وترنس لحام ، بالإضافة إلي 2 غاطس،  ولودر وذلك بهدف نقل واير تحميل الصندل.

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