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مصر للطيران: سعر مخفض لحامل حقيبة واحدة أثناء سفره لأوروبا

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مصر للطيران: سعر مخفض لحامل حقيبة واحدة أثناء سفره لأوروبا مصر للطيران: سعر مخفض لحامل حقيبة واحدة أثناء سفره لأوروبا

 

للطيران

طرحت شركة مصر للطيران سياسة بيعية جديدة علي رحلاتها إلي أوروبا من خلالها يتمكن الراكب من السفر بسعر مميز يبدأ من 2760 جنية للذهاب والعودة شاملة كل الرسوم والضرائب في حال اصطحابه شنطة واحدة بوزن 23 كيلو جرام وشنطة  يد مصطحبة حتي 8 كيلو جرام، بالإضافة إلي العروض الآخرى المتاحة لحاملي الشنطتين، صرح بذلك الطيار هشام النحاس رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية.

وأضاف النحاس أن هذه السياسة الجديدة الخاصة بالسفر بشنطة واحدة يتم تطبيقها علي رحلات أوروبا ، مشيراً إلى أن هذه العروض تستهدف بالدرجة الأولى تنشيط حركة السفر من وإلى مصر، وأن هذه الفترة الراهنة هى فرصة كبيرة للمسافرين للإستفادة بتلك الأسعار من خلال التخطيط المبكر لحجز رحلاتهم وقضاء العطلات والأجازات بأسعار تشجيعية تناسب جميع الشرائح .

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