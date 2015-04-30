وزير الزراعة يؤكد على سرعة إنجاز مشروعات التنمية الشاملة بالشلاتين

وجه الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، لجنة المشروعات الزراعية بحلايب وشلاتين، بسرعة انجاز المشروعات التنموية المقامة بالشلاتين وحلايب، لضمان نجاح واستمرارية مشروعات التنمية الشاملة بها.

واستعرض هلال تقرير لجنة التنمية الزراعية بحلايب وشلاتين، والخاص بالموقف الحالي لتنفيذ التنمية الزراعية الشاملة بالمنطقة، والأعمال التي تم انجازها والأخرى التي لم يتم انجازها بعد.

وكلف وزير الزراعة مشروع العون الغذائي بالشلاتين بإعداد خطة تنفيذية ببرنامج زمني واضح ومحدد لتشغيل عدد 30 صوبة بأبو سفة وديف، وكذلك 50 فدان بديف، وذلك بالتنسيق مع الإدارة الزراعية بالشلاتين.

وكلف هلال أيضاً مركز بحوث الصحراء بإعداد خطة وبرنامج زمني محدد للإستفادة وزراعة 50 فدان بوادي حوضين.​