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بالصور…إزالة أربعة طوابق مخالفة بعقار بالمعادى

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بالصور…إزالة أربعة طوابق مخالفة بعقار بالمعادى بالصور…إزالة أربعة طوابق مخالفة بعقار بالمعادى

فى إطار جهود محافظة القاهرة للتصدى للمخالفات البنائية طبقا لتعليمات جلال مصطفى سعيد محافظ القاهرة بضرورة التصدى بكل حزم وإنفاذ القانون للمخالفات البنائية وخاصة فى المهد وعدم تمكين المخالف من الاستفادة من مخالفته وتعظيم المخالفة.

تصدى حى المعادى لمخالفة صاحب العقار الكائن بتقاطع شارعى 13 مع ش 73 قطعة رقم 9349 ب والحاصل على ترخيص مبانى ارضي وأربعة ادوار متكررة وقام بإقامة اربعة ادوار اخرى بالمخالفة للترخيص المنصرف.

وأشار إبراهيم صابر رئيس حى المعادى بأن اجهزة الحى قامت برصد المخالفات وإصدار المحاضر اللازمة ومحاضر بإيقاف الاعمال إلا ان صاحب العقار تمادى فى البناء وحاول اشغال الوحدات المخالفة بتسكين صورى ببعض الأفراد.

وبالتنسيق مع شرطة المرافق والأمن العام قام الحى بتجهيز المعدات وتم اخلاء الوحدات الغير مرخصة وإزالة الاربعة الطوابق المخالفة وتوقيع الحجز الادارى مع العقار المرخص به لحين قيام المالك بسداد قيمة نفقات أعمال الازالة .

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