الفريق محمود حجازى يتفقد المنشآت التأهيلية والتدريبية بالقوات المسلحة



> تفقد الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة تطور منظومة الإعداد الأساسى والتأهيل العسكرى للجنود المستجدين داخل مراكز التدريب التابعة للقوات المسلحة ، للإطمئنان على مراحل الإعداد والتأهيل العسكرى والحالة الإدارية والمعيشية للفرد المقاتل بداية من إنضمامه للقوات المسلحة مروراً بمراحل تواجده داخل المؤسسة العسكرية لدعم جهود القوات المسلحة وتنمية المهارت الفنية والتخصصية لكافه العناصر فى مختلف المجالات.

كما وجه التحية لأهالى المجندين أثناء زيارتهم لذويهم بالمركز لما يتحملوه من جهد فى تربية الأبناء وتنشئتهم على المبادئ والقيم الراسخة فى حب الوطن مؤكداً حرص القوات المسلحة على توفير كافة أوجه الرعاية والإهتمام بمقاتليها.

وأشار السيد رئيس الأركان خلال جولته إلى إهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة بمتابعة المنظومة التعليمية ورعاية الفرد المقاتل ، لتخريج أجيال من الكوادر المؤهلة القادرة على تنفيذ المهام بدقة ومهارة عالية وتحت مختلف الظروف ، مؤكدأ أن بناء الأجيال الجديدة القادرة على تحمل المسئولية فى حماية الوطن والدفاع عنه من الأهداف الرئيسية التى تحرص القوات المسلحة على تحقيقها وتوفير كافة الإمكانات لبناء قوات مسلحة عصرية ترتكز على العلم والمعرفة والعمل الجاد .

وأدار سيادته حواراً مع المجندين إستمع فيه لآرائهم وإستفساراتهم وناقشهم فى مختلف المجالات وأوصاهم بالإلتزام والإنضباط العسكرى والتدريب الجاد والحفاظ على الكفاءة الفنية للأسلحة والمعدات لتظل قواتنا المسلحة على أعلى درجات الكفاءة القتالية ، وأشاد سيادته بما لمسه من الفهم الواعى والإدراك الصحيح للمجندين وأسرهم لتحديات الأوضاع الداخلية والخارجية وتداعياتها على أمن وإستقرار المنطقة .

وأكد على ما يتطلبه ذلك من الحفاظ على اليقظة الكاملة والمحافظة على الإستعداد القتالى العالى للقوات المسلحة والتدريب المستمر على كافة المهام .

حضر الجولة عدد من كبار قادة القوات المسلحة .