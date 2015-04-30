تفحم أتوبيسين نقل عام فى حريق بجراج مدينة نصر

تلقت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة فجر اليوم بلاغا عن اندلاع حريق بجراج فتح بغرب مدينة نصر التابع لهيئة النقل العام أسفر عن اشتعال الغاز بعدد 2 اتوبيس مجاورين لبعضهم وتمكن رجال الأمن الصناعى بالجراج ورجال الدفاع المدنى من السيطرة على الحريق قبل امتداد لأى سيارات اخرى وخاصة مع وجود مواد قابلة للاشتعال داخل الجراج. وأكد اللواء رزق على رئيس مجلس ادارة هيئة النقل العام بأن العاملين بالوردية الثالثة بجراج فتح فوجئوا باشتعال النيران بعدد 2 اتوبيس من الاتوبيسات القديمة جارى لها أعمال صيانة وبادروا بإطفاء النيران والتعامل معها بمعرفة رجال الامن الصناعى بالجراج لحين وصول قوات الحماية المدنية مما ساهم فى عدم وصول النيران لأى اوتوبيسات اخرى باستثناء اتوبيسين اخرين اصيبوا بتلفيات بسيطة وخروجهم للعمل وتم اتخاذ الاجراءات القانونية وتولى النيابة التحقيق مع كافة المتواجدين بالجراج خلال تلك الفترة.