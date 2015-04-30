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إصابة عاملين في حادث تصادم بسوهاج‎

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إصابة عاملين في حادث تصادم بسوهاج‎ إصابة عاملين في حادث تصادم بسوهاج‎

صورة أرشيفية

اصيب عاملين فى حادث تصادم سيارة نقل و “توك توك” كانوا يستقلونه بناحية مركز طما.

كان اللواء ابراهيم صابر مدير امن سوهاج قد تلقي اخطاراً من مركز شرطة طما بورود بلاغ من المستشفي المركزي بوصول كلاً من :- ( كريم حسن سليمان 28 سنة عامل ،و محمد فتحي عبد الفتاح 30 سنة عامل) – ويقيمان دائرة مركز صدفا “أسيوط” مصابين بكسور متفرقة بالجسم وتم تحويلهما لمستشفي أسيوط الجامعي.

وبالانتقال والفحص وسؤال نجل عم المصاب الثاني “علاء جمال عبد الفتاح” 28 سنة عامل قرر بأنه أثناء استقلال المصابين دراجة نارية “توك توك” علي طريق “أسيوط ـ سوهاج” دائرة المركز اصطدمت بهما السيارة رقم 3133 نقل سوهاج وفر قائدها هارباً ، مما نتج عنه إصابتهما.

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري فـي الواقعة وتحديد وضبط قائد السيارة مرتكبة الحادث ، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وجاري العرض علي النيابة العامة للتصرف .

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