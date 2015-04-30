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٢.٧ مليار جنيه الموازنة العامة للقابضة للمطارات وشركاتها خلال ٢٠١٦/٢٠١٥

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٢.٧ مليار جنيه الموازنة العامة للقابضة للمطارات وشركاتها خلال ٢٠١٦/٢٠١٥ ٢.٧ مليار جنيه الموازنة العامة للقابضة للمطارات وشركاتها خلال ٢٠١٦/٢٠١٥

للطيران

أقر مجلس ادارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية برئاسة الدكتور محمود عصمت الموازنة العامة للشركة عن العام المالي 2015/2016 .

وصرح الدكتور محمود عصمت رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية ان استثمارات الخطة الاستثمارية للعام المالي للشركة القابضة وشركاتها التابعة قد قدرت بنحو 2.7 مليار جنيه منها 888 مليون جنيه تمويل ذاتي و 1.8 مليار جنيه قروض من البنوك المحلية وجهات خارجية .

وتشمل أهم مشروعات الخطة استكمال تجديد مبني الركاب رقم 2 في مطار القاهرة وانشاء مبني جديد لمطار شرم الشيخ واحلال وتجديد نظام الاقتراب الرداري وانشاء للأقمار الصناعية لتطوير الخدمات والمساعدات الملاحية علاوة علي مشروعات البنية الأساسية بمختلف مطارات جمهورية مصر العربية إضافة الى انشاء مبنى جديد بمطار برج العرب.

و كانت الجمعيات العمومية للشركات الأربعة التابعة للشركة القابضة قد انعقدت الشهر الماضي واعتمدت تقديرات الموازنات العامة لعام 2015/2016 ، وقد قدرت الايرادات لمجموع الشركة القابضة والشركات التابعة بنحو 6 مليارات جنيه .

كما قدرت المصروفات بنحو 5.1 مليار جنيه وقدر الفائض بنحو 955 مليون جنيه بزيادة تقدر ب50% عن تقديرات العام المالي 2014/2015.

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