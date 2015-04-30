عاصفة ترابية تضرب الوادي الجديد‎

تعرضت محافظة الوادي الجديد اليوم لعاصفة ترابية حيث نشطت الرياح المثيرة للرمال والأتربة والتي تسببت إنعدام الرؤية علي الطرق السريعة التي تربط المحافظة مع المحافظات المجاورة.

وشددت الأجهزة الأمنية، علي ضرورة التنبية علي سائقي المركبات خاصة علي الطرق السريعة أثناء القيادة والالتزام بالعلامات الإرشادية والسرعات المقررة تجنبًا لوقوع حوادث سير.

ورفعت غرفة الطوارئ بديوان عام المحافظة درجة الاستعداد وحالة الطوارئ بمرفقي الإسعاف والإطفاء، تحسبًا لوقوع أي حوادث ناجمة عن انعدام الرؤية جراء الأتربة الكثيفة والرياح الشديدة أو حدوث حرائق في محصول القمح الذي يتزامن حصاده هذه الفترة .