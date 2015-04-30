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العثور على أشلاء طفل تخلص منه تشكيل عصابي بإلقائه ببئر جوفي بالمنيا

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العثور على أشلاء طفل تخلص منه تشكيل عصابي بإلقائه ببئر جوفي بالمنيا العثور على أشلاء طفل تخلص منه تشكيل عصابي بإلقائه ببئر جوفي بالمنيا

مديرية أمن المنيا

 

انتقل فريق من النيابة العامة بمركز سمالوط، شمال المنيا، ولجنة مشكلة من هيئة المياه الجوفية، إلي المنطقة التي حددها أحد المتهمين بتشكيل عصابي خطفوا طفل وقتلوه وألقوا جثته ببئر مياه جوفية، وأنتدبت النيابة الطب الشرعي لفحض الإشلاء ومطابقتها بالبصمة الوراثية لوالدي الطفل، وذلك بعد إن قرر أحد المتهمين في إعترافاته أمام النيابة، أنه تم إلقاء الطفل بأحد الأبار .

وتمكنت اللجنة من إستخراج أشلاء أدمية،عباره عن 2 ضلع من القفص الصدري، وكف قدم أدمي لطفل صغير، وتم التحفظ علي الأشلاء بالمستشفي الجامعي.

وكان مأمور مركز شرطة سمالوط، تلقي بلاغاً من صلاح سيدهم مطير بقيام مجهولان يستقلان دراجة نارية بدون لوحات معدنية، بإختطاف نجله الطفل شنودة وعمره عامين ونصف من أمام منزله، وأسفرت جهود البحث الجنائي التي تمت تحت إشراف اللواء هشام نصر، إلي تحديد المتهمين وتم ضبط 3 منهم وبحوزتهم بعض المبالغ المالية من قيمة الفديه التي تحصلوا عليها من أهلية المجني عليه.

وأعترف أحدهم وهو رضا محمد أمين بالتخلص من الطفل المختطف بإلقائه في ماسورة مياه جوفية يصل عمقها إلي 104 متراً، وإرشاده للنيابة العامة عنها، وتعذر إستخراج الجثة نظراً لعدم وجود المعدات اللازمة لذلك، وحرر عن ذلك المحضر رقم 3971 لسنة 2015 إداري مركز شرطة سمالوط .

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