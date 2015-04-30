كشف غموض العثور علي جثة شخص بالزراعات بسوهاج‎

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تمكن ضباط وحدة مباحث مركز سوهاج برئاسة الرائد محمود جلال الشريف، رئيس مباحث المركز، من كشف غموض العثور علي جثة بالزراعات لشخص فى العقد السادس من عمره بناحية روافع القصير.

كان اللواء إبراهيم صابر، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من العميد وائل جمال مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من كشف غموص العثور على جثة لشخص بالزراعات مسجاه علي ظهراها وبها جرح طعني بالصدر.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد أسعد الذكيري مدير إدارة المباحث الجنائية والعميد جلال أبوسحلى وكيل إدارة البحث، بتمكن الرائد محمود جلال الشريف رئيس مباحث مركز سوهاج وجود جثة مسجاه علي ظهرها لشخص في العقد السادس من العمر يرتدي كامل ملابسه حيث تبين أنها للمدعو رشاد الدين عبد العليم يوسف 66 سنة بالمعاش ويقيم شارع المحطة – دائرة قسم أول سوهاج وبمناظرتها تبين إصابتها بجرح طعني نافذ بالصدر ، وبسؤال شقيق المتوفي أتهم “خلف شهاب همام” 42 سنة عامل – ويقيم بناحية روافع القصير – دائرة المركز بالتعدي علي شقيقه بسلاح أبيض “مطواه” وإحداث إصابته التي أودت بحياته بسبب خلافات الجيرة بالأرض الزراعية .

وتمكنت وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم وبمواجهته أعترف بارتكابه الواقعة لذات السبب، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفي سوهاج العام ، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2587 إداري المركز ، وبالعرض علي النيابة العامة قررت انتداب الطب الشرعي لمشرحة مستشفي سوهاج العام لتوقيع الكشف الطبي المفصل علي جثة المتوفي.