6 جامعات تشارك فى الملتقى الأدبى الثانى بجامعة المنوفية

تنظم إدارة النشاط الثقافى بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة المنوفية، تحت رعاية الدكتور معوض الخولى رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور عادل مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الملتقى الأدبى الثانى لجامعات الدلتا، خلال الفترة من 1 / 5 حتى 4 / 5 / 2015، وذلك فى إطار احتفالات جامعة المنوفية بأعياد سيناء.

من جانبه أكد أحمد عبد الواحد ماضى مدير عام رعاية الشباب أن الملتقى تشارك فيه 6 جامعات وهم "المنصورة، وكفر الشيخ، وبنها، ودمنهور، وطنطا، والسادات" بالإضافة إلى جامعة المنوفية، مشيرا إلى تشكيل عدة لجان للاستقبال والإعاشة والإقامة بنزل الشباب خلال الفعاليات وستشمل الفعاليات أيضاً التنافس بين الوفود المشاركة فى الشعر والزجل والقصص القصيرة والمقال الدورى ويهدف الملتقى إبراز المواهب الشعرية لدى الطلاب وزيادة الاحتكاك والمنافسة والصداقة بين جامعات الدلتا.

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