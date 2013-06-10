بالصور.. حرس الحدود يضبط 12 نفقا جديدا برفح بها أسلحة ومواد مخدرة

تمكنت عناصر حرس حدود من إكتشاف فتحات أنفاق وإحباط محاولات تهريب ، وضبط 12 فتحة نفق بمدينة رفح منذ 1 وحتى 8 / 6 / 2013 وبداخلها كميات كبيرة من البضائع والسلع المعدة للتهريب من بينها ” أسمنت – أقمشة وملابس وأحذية – سلع غذائية – أخشاب – 20 موتوسيكل – بلاستيك – إطارات سيارات – ألعاب نارية ، إلى جانب ضبط عربة شيفرولية بها 30 لفافة كبيرة لنبات البانجو، إلى جانب كميات من عقارى الأومترل والتادول المخدران وذلك بمنطقة نقطة تفتيش حرس حدود معدية سرابيوم .

وفى نطاق الجيش الثالث الميدانى تمكنت عناصر حرس الحدود من ضبط عربة ¼ نقل محملة ب14 كاميرا و80 شاشة كمبيوتر و4 لفافة بلاستيكية بداخل كل منها 20 متر بلاستيك وذلك بمنطقة شمال نقطة حرس حدود الأتكة بمسافة “1.5″ كم .

وبنطاق المنطقة الشمالية العسكرية تمكنت قوات حرس الحدود من ضبط 71 بالة تحتوي على 10650 قاروصة سجائر غير خالصة الرسوم الجمركية، وذلك بمنطقة غرب نقطة حرس حدود رأس الضبعة علامة ال كم 167 طريق إسكندرية – مطروح الساحلى .

وغرباً وفى نطاق المنطقة الغربية العسكرية تمكنت قوات حرس الحدود من إحباط محاولة تهريب بضائع غير خالصة الرسوم الجمركية ومحاولة أخرى للهجرة غير الشرعية، وتم ضبط ضبط 5 أجولة متوسط الحجم من الحشيش المخدر بإجمالى وزن “125″ كجم ، وذلك بمنطقة جنوب العلامة الدولية “22″ شمال منفذ السلوم البرى بمسافة “6″ كم ، كما تم ضبط عدد 300 بالة متوسطة الحجم بداخلهم 45000 قاروصة سجائر أنواع مختلفة غير خالصة الرسوم الجمركية، وذلك بمنطقة الحجر الأسود غرب رأس الحكمة بمسافة “30″ كم .

كما تم ضبط عدد 47 فرد متسلل جنسيات مختلفة بمنطقة العلامة الدولية 39 جنوب منفذ السلوم البرى بمسافة 11 كم أثناء محاولتهم التسلل غرباً عبر الحدود مع ليبيا منهم 25 مصرى – 12 سودانى – 10 سورى.

تم العرض على النيابة المختصة وإتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال الوقائع.