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القبض على شرطى يبيع الأقراص المخدرة للسجناء داخل قسم إمبابة

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القبض على شرطى يبيع الأقراص المخدرة للسجناء داخل قسم إمبابة القبض على شرطى يبيع الأقراص المخدرة للسجناء داخل قسم إمبابة
نجحت أجهزة الأمن بالجيزة فى القبض على أحد أفراد الخدمات الأمنية المعين لحراسة حجز قسم شرطة إمبابة، أثناء محاولته بيع المواد المخدرة للسجناء.

وكشفت تحقيقات أجهزة الأمن أن الشرطى حصل على كمية من الأقراص المخدرة، واتفق مع السجناء المحجوزين داخل الحجز على بيع المخدرات لهم مقابل المال، مستغلاً وظيفته ومكان خدمته، وأحاله اللواء طارق نصر مدير أمن الجيزة للنيابة لتولى التحقيق .


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