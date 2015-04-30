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وزير الصحة: إعلان مصر خالية من مرض الحصبة عام 2018

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وزير الصحة: إعلان مصر خالية من مرض الحصبة عام 2018 وزير الصحة: إعلان مصر خالية من مرض الحصبة عام 2018
أكد الدكتور عادل عدوى وزير الصحة، أنه سيتم إعلان خالية من مرض الحصبة فى عام 2018، مشيرا إلى أن البرنامج القومى للتطعيمات يجرى حاليا عمليات تطوير وتحديث لآليات عملة .

وقال وزير الصحة فى تصريحات لـ"اليوم السابع" على هامش الاحتفال بأسبوع التطعيمات، إن الوزارة تنفق 500 مليون جنيه سنويا للحد من انتشار الأمراض المعدية وتقليل نفقات على العلاج .

وأوضح وزير الصحة أن عدد الأطفال المستهدفين من التطعيم 15.5 مليون طفل سنويا، مشيرا إلى أن الوزارة تجرى سلسلة من المباحثات مع عدد من الشركات العالمية لنقل تكنولوجيا عالمية لتصنيع وإنتاج التطعيمات فى مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الأمصال واللقاحات اللازمة .


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