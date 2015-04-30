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بالصور.. وزيرة التطوير الحضرى: الحكومة ستوفر قروضا بلا ضمانات لمساعدة الشباب

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قالت الدكتورة ليلى إسكندر وزيرة الدولة للتطوير الحضرى والعشوائيات خلال كلمتها فى المعرض الدولى لتكنولوجيا تدوير المخلفات، فى حضور الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، وممثلين عن شركات الأسمنت ومنهم شركة لافارج، "أخيرا هنبقى أصحاب مع شركات الأسمنت بعد أن كانوا خصوما، خاصة وأنهم يلجئون لاستخدام "RDF وهيبعدوا عن الفحم ".

وأضافت الوزيرة، أنه رغم كل المعدات والتكنولوجيا التى تواجدت بالمعرض، إلا أنه تبقى المشكلة الأساسية فى المنظومات وكيفية التعامل مع المكون الرئيسى لمنظومة المخلفات وهو الجمع، مشددة على أن مصممة على دخول شركات للشباب والمستثمر الصغير، وتوفير قروض بلا ضمانات لمساعدتهم.

وأضافت الدكتورة ليلى إسكندر، أن الوزارة حصلت على موافقة من رئيس الوزراء على أن تكون مدة التعاقدات 10 سنوات بدلا من 3 سنوات فقط، ليكون المستثمر الصغير فى الجمع والمستثمر الكبير فى المعالجة وبينهم الحكومة من خلال ضبط كراسات الشروط والترسية والتعاقد وبناء القدرات للمحافظات على عملية المتابعة .

واختتمت الوزيرة كلمتها بإبداء إعجابها بالمؤتمر والمعرض والتكنولوجيا المتواجدة به من خلال الشركات الشبابية وكبار شركات العاملة فى مجال المخلفات.

اليوم السابع -4 -2015

اليوم السابع -4 -2015

اليوم السابع -4 -2015

اليوم السابع -4 -2015

اليوم السابع -4 -2015

اليوم السابع -4 -2015

اليوم السابع -4 -2015

اليوم السابع -4 -2015

اليوم السابع -4 -2015

اليوم السابع -4 -2015

اليوم السابع -4 -2015

اليوم السابع -4 -2015

اليوم السابع -4 -2015

اليوم السابع -4 -2015

اليوم السابع -4 -2015

اليوم السابع -4 -2015

اليوم السابع -4 -2015

اليوم السابع -4 -2015

- وزيرا البيئة والتطوير الحضرى يتفقدان معرض شركات تدوير المخلفات
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مصر 365

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