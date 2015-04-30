تقرير.. يوفنتوس عينه على كافاني في حال رحيل تيفيز

أشار تقرير صحفي إيطالي إلى أن نادي يوفنتوس الإيطالي يضع المهاجم الأوروجواني إدينسون كافاني على رأس أولوياته في الانتقالات الصيفية المقبلة في حال رحيل اللاعب كارلوس تيفيز عن الفريق.

فوفقا لصحيفة (توتو سبورت) الإيطالية فإن ناديا يوفنتوس ومانشستر يونايتد هما أبرز المهتمين بضم مهاجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي وأن اللاعب سيجتمع مع وكيل أعماله لدراسة الاحتمالات المطروحة أمامه بالنسبة للموسم القادم.

وأفاد التقرير بأن يوفنتوس يريد انتداب كافاني تحسبا لرحيل تيفيز المحتمل الصيف المقبل والذي أقر من قبل برغبته في العودة لبلاده الأرجنتين وإنهاء حياته الكروية في ناديه الأسبق بوكا جونيورز.

وأكد التقرير أن في المقابل قد يرحل لاعب وسط يوفنتوس بول بوجبا إلى الفريق الفرنسي ليتقاضى راتبا سنويا قدره 12 مليون يورو وفقا لبعض التقارير الصحفية.