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حبس إخوانى أطلق النار على قوات الأمن وأصاب أمين شرطة بالزاوية الحمراء

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حبس إخوانى أطلق النار على قوات الأمن وأصاب أمين شرطة بالزاوية الحمراء حبس إخوانى أطلق النار على قوات الأمن وأصاب أمين شرطة بالزاوية الحمراء
أمر تامر الدمرداش رئيس نيابة الزاوية الحمراء، اليوم الخميس، بحبس عاطل ١٥ يوما لانتمائه لجماعة الاخوان وإطلاقه النار من بندقية خرطوش مما أسفر عن إصابة أمين شرطة بانفجار فى العين.

كما أمرت النيابة بحبس ٣ فتيات ١٥ يوما لاشتراكهن فى المظاهرة وإخلاء سبيل إخوانى بعد ما أثبتت تحريات الأمن الوطنى ضبطه بالخطأ.

وكشفت التحقيقات أن ضباط مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء تلقوا بلاغا بتنظيم جماعة الإخوان لمظاهرة على خلاف القانون وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لفض المظاهرة وفور وصولهم ردد أحد المشاركين فى المسيرة يدعى "محمد.ب": "اللهم قونا على قتلهم القتلة الفجرة" ثم أطلق النار تجاه القوة الأمنية من بندقية خرطوش فأصاب أمين شرطة بانفجار فى العين وإصابات بالرأس والزراع.

وتمكن رجال المباحث من ضبطه وبحوزته السلاح و١٠ طلقات خرطوش كما تم ضبط آخر يدعى "أحمد.ص" والقبض على ٣ فتيات من المشاركات فى المظاهرة.

وتوصلت تحريات الأمن الوطنى صحة الاتهامات الموجهة للمتهم الأول والفتيات بينما أكدت عدم تورط المتهم الثانى فى الواقعة.

وبالاستعلام عن حالة أمين الشرطة المصاب تبين أن حالته خطرة ولا يمكن استجوابه.

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مصر 365