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حضور ممثل قانونى لنقابة الصحفيين جلسات محاكمة محسن راضى بـ"أحداث بنها"

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حضور ممثل قانونى لنقابة الصحفيين جلسات محاكمة محسن راضى بـ"أحداث بنها" حضور ممثل قانونى لنقابة الصحفيين جلسات محاكمة محسن راضى بـ"أحداث بنها"
شهدت جلسة محاكمة القيادى الإخوانى محسن راضى وآخرين، المتهم فيها بالتحريض على أحداث العنف فى بنها، العام قبل الماضى والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، حضور ممثل قانونى عن نقابة الصحفيين للمرة الأولى منذ بدء إجراءات المحاكمة.

وقال إبراهيم زين العابدين، الممثل القانونى لنقابة الصحفيين، إن النقابة قررت أن ترسل مندوبا لها لحضور جلسات القيادى الإخوانى محسن راضى، وذلك لكونه عضوا مشتغلا بالنقابة.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـــ"اليوم السابع" أن هذا الإجراء يأتى فى سياق دفاع النقابة عن جميع أعضائها والمقيدين بجداولها وأن حضوره اليوم سيعقبه حضور لجميع الجلسات القادمة حتى انتهاء المحاكمة.

وشهدت جلسة اليوم المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره تفريغ السيديهات الخاصة بالقضية والتى تضمنت فيديوهات عن الأحداث التى وقعت فى بنها العام قبل الماضى، وحضر مهندس تنظيم مجلس مدينة بنها كشاهد إثبات بناء على طلب الدفاع حيث طلبت منه المحكمة الإشارة إلى أسماء الشوارع التى شهدث تظاهرات الإخوان خلال الأحداث المذكورة بالقضية .

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