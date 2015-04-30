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ضبط 5375 صاروخ ألعاب نارية و141 سلاحا أبيض فى حملة ببنى سويف

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ضبط 5375 صاروخ ألعاب نارية و141 سلاحا أبيض فى حملة ببنى سويف ضبط 5375 صاروخ ألعاب نارية و141 سلاحا أبيض فى حملة ببنى سويف
تمكنت مديرية أمن بنى سويف خلال حملة تفتيشية ومرورية شنتها بإشراف اللواء محمد أبو طالب مدير الأمن، من إلقاء القبض على كل من إيهاب عبد الغنى سعد الدين ميهوب 40 سنة - مدرس مقيم الرياض - مركز ناصر وبحوزته 3575صاروخ ألعاب نارية مختلف الأحجام و76 شمروخا و9 أقنعة وجه، وعلى رمضان أحمد سالم 35 عاماً - مدرس لغة عربية مقيم كفر منصور - مركز ببا والمطلوب ضبطه وإحضاره فى قضيتى مشاركة فى تظاهر بدون ترخيص.

كما نجحت الحملة التى قادها اللواء رضا طبلية نائب مدير الأمن والعميدان خلف حسين مدير المباحث الجنائية ومحمد لبنة، فى ضبط قضية اتجار فى الأسلحة البيضاء تشمل (131 كتر و10 مطاوى) بالإضافة إلى773 مخالفة مرورية متنوعة وكذلك تنفيذ 755حكما قضائياً مختلفاً .

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