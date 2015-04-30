مصادر طبية يمنية: عشرات الجثث لا تزال منتشرة فى خور مكسر بعدن

أكدت مصادر طبية يمنية اليوم الخميس أن عشرات الجثث لا تزال منتشرة لليوم الثانى على التوالى فى منطقة خور مكسر بمدينة عدن جنوبى البلاد.

وقالت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الهلال الأحمر والصليب الأحمر لم يتمكنا من الدخول إلى خور مكسر لرفع الجثث لان قناصة من الحوثيين يعتلون أسطح البنايات ويستهدفون المارة وأى تحركات لسيارات الإسعاف.

وأوضحت أن الجرحى الذين فروا من مستشفى الجمهورى الواقع فى خور مكسر، بعد هجوم قوات الحوثيين عليه لم يستطيعوا حتى اليوم الوصول إلى المستشفيات الأخرى لان أى تحرك من مديرية إلى اخرى يتم استهدافه إما بالقناصة أو بالقذائف والمدفعية.

وقال مصدر مسؤول من منظمة أطباء بلا حدود لـ (د.ب.أ) إنهم متوقفون حاليا عن العمل بعد استهدافهم من قبل الحوثيين داخل مستشفى الجمهوري، إلا أنهم دشنوا غرف عمليات مصغرة للإسعافات الأولية فى عدد من المديريات داخل المحافظة.

وكان الحوثيون شنوا هجوماً هو الأعنف على منطقة خور مكسر، ودمروا المنازل وأحرقوها بالدبابات والقذائف، كما هاجموا مستشفى الجمهورى احد أهم مستشفيات عدن، وفيه عدد من الجرحى، ما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات المدنيين.

ولا تزال الاشتباكات المسلحة مستمرة بين الحوثيين والمقاومة الشعبية فى عدد من المناطق فى محافظة عدن ، فى ظل أوضاع إنسانية صعبة يعانيها سكان المحافظة جراء انعدام المواد الغذائية الأساسية، وانقطاع الكهرباء والماء، والمشتقات النفطية.

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