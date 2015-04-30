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إصابة 7 أشخاص في مشاجرة بسبب خلافات عائلية بسوهاج‎

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إصابة 7 أشخاص في مشاجرة بسبب خلافات عائلية بسوهاج‎ إصابة 7 أشخاص في مشاجرة بسبب خلافات عائلية بسوهاج‎

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طما شمال سوهاج، برئاسة الرائد أحمد خلف رئيس المباحث من السيطرة علي مشاجرة نشبت بين ابناء عمومة بسبب خلافات عائلية سابقة.

تلقى  اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغًا من اللواء نادر أبادير نائب المدير للشمال، يفيد وقوع مشاجرة بناحية العزبة المستجدة – دائرة مركز طما.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد أسعد الذكيرى مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد عمر الخطاب رئيس فرع بحث الشمال والرائد أحمد خلف رئيس مباحث المركز والنقباء رفعت الحلوجى، وهيثم شاكر وحسام غلاب معاونو المباحث انها بين كلاً من :- طرف أول (محمد عوض أحمد 31 سنة مصاباً “بكسر بإبهام اليد وجروح وسحجات متفرقة بالجسم” ،و أحمد محمد أحمد 22 سنة عامل ،و طارق محمد أحمد 28 سنة حاصل علي دبلوم ثانوي تجاري مصابين “بجروح وكدمات متفرقة بالجسم”).

و طرف ثان ( عصام أحمد سيد 42 سنة عامل مصاباً “بجرح أعلي الرقبة وتهتك بالعضلات والأوردة والشرايين ونزيف شديد” وتم حجزه بالمستشفي ،و سيد أحمد سيد 38 سنة عامل ،و أحمد سمير أحمد 26 سنة حاصل علي دبلوم ثانوي تجاري ،و محمد سمير أحمد 24 سنة حاصل علي دبلوم ثانوي تجاري مصابين “بجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم”) ، الطرفان أبناء عمومة وتبين ان سببب المشاجرة خلافات عائلية.

وتم ضبط طرفـي المشاجرة وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كلاهما علي الأخر بالضرب بالعصي والشوم والأسلحة البيضاء وإحداث إصابته .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري فـي الواقعـة ، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5942 جنح المركز ، وبالعرض علي النيابة العامة قررت حجز الطرفان بديوان المركز .

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