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أربيلوا: لست غاضبا مما فعله رونالدو

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أربيلوا: لست غاضبا مما فعله رونالدو أربيلوا: لست غاضبا مما فعله رونالدو

أكد ألفارو أربيلوا مدافع نادي ريال مدريد بأنه غير غاضب من ردة فعل كريستيانو رونالدو بعد تسجيله الهدف الثالث لفريقه أمام ألميريا بمسابقة الدوري الإسباني يوم الأربعاء.

ويرى أربيلوا أن ردة فعل رونالدو طبيعية نظرا لسعيه نحو الحصول على لقب الهداف في بطولة الدوري هذا الموسم.

وكانت علامات الغضب قد بدت على رونالدو بعدما سبقه أربيلوا للكرة وسجل الهدف الثالث في فوز الميرينجي 3-0 على ألميريا في الجولة 34.

قال المدافع الإسباني للصحفيين عقب المباراة:"لست غاضبا من ردة فعل رونالدو بعد الهدف الذي سجلته".

وأضاف "هذا يظهر لك رغبته الدائمة في التسجيل، لا يوجد ما يدعو للقلق حيال ذلك.. هو يتنافس مع ليونيل ميسي على لقب الهداف".

وعن مواجهة فريقه ليوفنتوس في دوري الأبطال أوضح "مباراة يوفنتوس لن تكون سهلة، هو فريقا عظيما سيتوج بلقب الدوري الإيطالي قريبا".

ويحل ريال مدريد ضيفا على يوفنتوس يوم الثلاثاء في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا ويسعى الفريق للحفاظ على لقبه الذي حققه العام الماضي.

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