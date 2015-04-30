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سيميوني: توريس صنع الفارق

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سيميوني: توريس صنع الفارق سيميوني: توريس صنع الفارق

(إفي): أشاد الأرجنتيني دييجو سيميوني مدرب أتليتكو مدريد بمهاجمه فرناندو توريس بعد أن صنع الفارق خلال مواجهة فياريال وسجل هدف الفوز على ملعب المادريجال في مباراة الجولة 34 من الدوري الإسباني.

وقال سيميوني في تصريحات عقب المباراة "المباراة كانت مرهقة، احتاجت لعمل كبير، التغييرات أنعشت الفريق، وسمحت لنا بتحقيق النقاط الثلاث، المهم كان الإصرار على الفوز، توريس صنع الفارق".

وبخصوص ضمان المركز الثالث المؤهل مباشرة لدوري أبطال أوروبا، حذر سيميوني من التفريط في نقاط في ظل ملاحقة منافسيه فالنسيا وسيفيليا.

كما تمنى التعافي لسرخيو أسينخو حارس أتليتكو السابق وفياريال الحالي الذي تعرض لإصابة قوية خلال المباراة.

ونفى سيميوني علمه بأي شيء عن العقوبة المحتملة على أتليتكو بمنعه من التعاقدات من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

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