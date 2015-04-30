أخبار عاجلة

الأخبار - إنطلاق البطولة الدولية للفروسية في مصر بمشاركة 150 فارساً -
الأخبار - الزمالك يواجه الشرقية اليوم في الدوري الممتاز -
الأخبار - رئيس الوزراء يؤكد إلتزام الحكومة بتوفير كافة إحتياجات المواطنين من السلع الأساسية -
الأخبار - وزراء الداخلية العرب يبحثون في تونس مكافحة الإرهاب وتشكيل لجنة أمنية عليا -
الأخبار - السيسي يلتقي اليوم في واشنطن وزير الدفاع الأمريكي ومديرة صندوق النقد -
الأخبار - إختتام فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للمانحين حول سوريا في بروكسل -
الأخبار - الأمين العام للأمم المتحدة : هجوم إدلب يعد جريمة حرب -
الأموال العامة تلقي القبض علي " رأس الأفعي " لعصابة تزوير الجوازات -
وزير الثقافة ينعي علم الأندلسيات الدكتور الطاهر مكي -
بالصور.. "الهند بلد العجائب" في مترو "السادات وعرابي" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

خبر جيد ليوفنتوس.. بوجبا قد يعود أمام ريال مدريد

Google+ Print
خبر جيد ليوفنتوس.. بوجبا قد يعود أمام ريال مدريد خبر جيد ليوفنتوس.. بوجبا قد يعود أمام ريال مدريد

تلقى نادي يوفنتوس أنباء جيدة باحتمالية عودة لاعب خط وسط الفريق بول بوجبا للمشاركة في المباريات مرة أخرى وذلك قبل ملاقاة ريال مدريد الأسبوع المقبل.

وكان بوجبا قد تعرض للإصابة في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا أمام بروسيا دورتموند، وتوقع الأطباء آنذاك أن يغيب حتى نهاية مايو.

لكن نجح اللاعب الفرنسي في التعافي سريعا حسبما أكد المدير الفني ليوفنتوس ماسيمليانو أليجري، الذي أوضح أن بوجبا سوف يخضع لاختبارات طبية يوم الخميس لمعرفة مدى شفائه.

وواصل في تصريحاته للصحفيين"أعتقد أن مرحلة علاج بوجبا تسير بشكل جيد، وسوف يلحق بالفريق الأسبوع المقبل".

ويستضيف يوفنتوس نظيره ريال مدريد في ذهاب الدور نصف النهائي الثلاثاء المقبل، قبل أن يحل عليه ضيفا في الأسبوع الذي يليه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع