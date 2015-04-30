خبر جيد ليوفنتوس.. بوجبا قد يعود أمام ريال مدريد

تلقى نادي يوفنتوس أنباء جيدة باحتمالية عودة لاعب خط وسط الفريق بول بوجبا للمشاركة في المباريات مرة أخرى وذلك قبل ملاقاة ريال مدريد الأسبوع المقبل.

وكان بوجبا قد تعرض للإصابة في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا أمام بروسيا دورتموند، وتوقع الأطباء آنذاك أن يغيب حتى نهاية مايو.

لكن نجح اللاعب الفرنسي في التعافي سريعا حسبما أكد المدير الفني ليوفنتوس ماسيمليانو أليجري، الذي أوضح أن بوجبا سوف يخضع لاختبارات طبية يوم الخميس لمعرفة مدى شفائه.

وواصل في تصريحاته للصحفيين"أعتقد أن مرحلة علاج بوجبا تسير بشكل جيد، وسوف يلحق بالفريق الأسبوع المقبل".

ويستضيف يوفنتوس نظيره ريال مدريد في ذهاب الدور نصف النهائي الثلاثاء المقبل، قبل أن يحل عليه ضيفا في الأسبوع الذي يليه.