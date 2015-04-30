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جاري نيفيل: تشيلسي ممل؟ حديث تافه

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جاري نيفيل: تشيلسي ممل؟ حديث تافه جاري نيفيل: تشيلسي ممل؟ حديث تافه

يؤمن جاري نيفيل لاعب مانشستر يونايتد السابق، والمحلل الحالي بشبكة سكاي سبورتس أن ما يثار حول أن تشيلسي فريق ممل حديث تافه.

وكان جمهور أرسنال قد ردد هتافات "ممل..ممل" لتشيلسي بعد نهاية مباراة الفريقين بالتعادل السلبي الأسبوع مطلع الأسبوع الجاري.

واقترب الزرق من الفوز بلقب الدوري الإنجليزي، حيث لا يحتاجون إلا للفوز على كريستال بالاس الأحد المقبل في الجولة 35.

وتحدث نيفيل عن اتهام تشيلسي بكونه فريق ممل ولا يقدم كرة قدم ممتعة قائلا:"كل ما يثار حول أن تشيلسي فريق ممل حديث تافه".

وأضاف"الجمهور كان يرى أن فريق نيوكاسل عام 1996 كان جذابا، لكنهم كانوا يخسرون دائما، لا أحد يتذكرهم الآن".

وواصل"الحقيقة الواحدة هي أن الجمهور يتذكر الفائزين فقط، ولذلك فهذا الفريق لتشيلسي سوف يتذكره الجميع دائما".

وأكد لاعب مانشستر يونايتد السابق أنه بالرغم من هبوط مستوى الزرق في الآونة الأخيرة، إلا أنهم استطاعوا تحقيق النتائج والفوز تلو الآخر، وهو ما يهم في النهاية.

وأوضح"لا يمكن أن تقدم أداء رائعا طوال الموسم، ولكن تشيلسي عرف كيف يكمل طريقه بنجاح".

وشدد نيفيل على أن جميع الفرق المنافسة لتشيلسي كانت لا تمتع بمستوى جيد خلال الموسم الجاري، وأنهم هم السبب في ضعف الصراع على اللقب.

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