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الكشف عن - الشركة التي تعاقد معها أبو تريكة في برشلونة

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الكشف عن - الشركة التي تعاقد معها أبو تريكة في برشلونة الكشف عن - الشركة التي تعاقد معها أبو تريكة في برشلونة

أعلن محمد أبو تريكة نجم الأهلي المعتزل عن تعاقده مع شركة Talento de oro الإسبانية مؤكدا أنها قريبا ستفتتح في .

ويستعرض FilGoal.com كافة المعلومات عن الشركة الإسبانية.

شركة Talento de oro هي حديثة المنشأ ومقرها في مدينة برشلونة بدأت نشاطها منذ شهرين فقط، بشكل عام يعتمد نشاطها على توفير مراكز تدريب بدني ورياضي ومواد دراسية متعلقة بالتربية البدنية.

أيضا تنظم برامج ترويجية للشباب بالإضافة لإدارة وتنظيم عقود وحقوق الرياضين المحترفين وإنصاف المحترفين، ودورات لفنون إدارة النشاط الرياضي.

تعمل أيضا شركة Talento de oro على تأهيل المهتمين في مجال المدير الرياضي للفرق.

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