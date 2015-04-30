ليلة_جوارديولا – في بايرن: اختراع لام.. مقاومة روبن و3 ساعات مع ريبيري

"قرار إشراك فيليب لام كلاعب وسط لم يكن من بيب جوارديولا لكن برؤية من مساعده دومينيك تورنت" مارتي برارناو في كتابه "هر بيب" عن الموسم الأول لجوارديولا مع بايرن ميونيخ.

FilGoal.com يقدم تغطية خاصة لموقعة بايرن ميونيخ وبرشلونة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي طبعا سيكون بطلها المدرب الممتع بيب جوارديولا.

عن جوارديولا سيقدم FilGoal.com سلسلة من بصماته الواضحة في بايرن، وفي برشلونة، مركزا على ما فعله بيب منذ جاء على رأس الفريق البافاري.

والبداية عن علاقة بيب بفيليب لام وكيف كسر مقاومة آريين روبن وطور فرانك ريبري.

فيليب لام

قبل أيام قليلة من مباراة السوبر الأوروبي أمام تشيلسي عام 2013 وجد جوارديولا نفسه في مأزق في مركز لاعب الوسط المدافع بسبب إصابة باستيان شفاينشتايجر وعدم وضوح إمكانية الاعتماد على خابي مارتينيز في مركزه المعتاد بسبب الإصابة.

ورأى تورنت إن لام يمكنه اللعب في هذا المركز وهو لم يعتد عليه من قبل فقد لعب كظهير أيسر منذ بدايته ثم انتقل إلى مركزه المفضل كظهير أيمن بعد ذلك مع الهولندي لويس فان جال.

وخلال التدريبات التي سبقت المباراة قام جوارديولا بتجربة لام في مركزه الجديد الذي أجاد فيه وهو ما جعل المدرب الإسباني يصف لام بعد ذلك بأنه "على الأرجح أذكى لاعب قمت بتدريبه خلال مسيرتي التدريبية."

ديفيد ألابا

وهو الأمر ذاته الذي قام به الموسم الحالي مع ديفيد ألابا بعد التعاقد مع الإسباني خوان برنات لكن اللاعب النمساوي يقوم بعمل مختلف تماما عن لام.

فبسبب بطء دفاع الفريق البافاري كان ألابا يعود كمدافع ثالث ليقوم بتغطية زميليه الاخرين وفي حالة الهجوم تساعده سرعته على التقدم إلى الأمام لمساعدة برنات بالإضافة إلى من يلعب في مركز الجناح الأيسر.

لكن بالنسبة لجوارديولا كان الهولندي أريين روبن هو العقبة الأبرز خلال بدايته مع بايرن.

فبعد فوز بايرن بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2013 وتسجيل روبن هدف الفوز في مرمى بروسيا دورتموند في النهائي تكهن البعض أن أيام الهولندي الطائر في بايرن باتت معدودة بسبب التعاقد مع جوارديولا.

في كتاب "هر بيب" شرح برارناو أن روبن كان يحاول مقاومة طريقة لعب جوارديولا منذ البداية لأنه يريد أن يكون حرا في الناحية اليسرى.

تفاصيل صغيرة

جوارديولا قام بتغيير بعض التفاصيل الصغيرة في خطته من أجل روبن ليحصل الأخير على ما يريده ويواصل مسيرته مع الفريق البافاري.

وهو ما جعل روبن يشيد بطريقة تعامل جوارديولا معه منذ أن تولى تدريب الفريق البافاري.

روبن قال إن جوارديولا جلس معه وأخبره أنه أظهر للجميع قدراته لكن عليه أن يعلم أن هناك دوما الأفضل الذي يستطيع تقديمه.

ووصف اللاعب الهولندي مدربه بأنه خططيا أحد أفضل المدربين في العالم وأنه منذ أن بدأ العمل معه تطور مستواه بشكل كبير.

لكن تظل العلاقة الأبرز في الفريق البافاري هي علاقته مع الفرنسي فرانك ريبيري.

3 ساعات مع ريبري

برارناو أشار في كتابه إلى أن جوارديولا جلس مع ريبري نحو ثلاث ساعات في أسبوعه الأول في بايرن ليشرح له ما يجب فعله في خطة المدرب الكتالوني.

وأوضح الصحفي الإسباني أن جوارديولا أخبر ريبري أنه يعلم أن مركزه المفضل هو الجناح الأيسر لكنه سيعطيه حرية أكبر للتحرك تحت رأس الحربة كما كان يفعل مع منتخب فرنسا أو حتى في الناحية اليمنى لمساندة روبن في بعض الأوقات.

وهو ما وضح في احتفال ريبري بهدفه في مرمى تشيلسي في كأس السوبر الأوروبي.

لذا فجوارديولا يرى أن ريبري هو أحد أكثر اللاعبين الذين استفاد من وجودهم في بايرن.

وهو ما وضح تأثيره عندما غاب مع روبن بسبب الإصابة خلال الفترة الماضية عن الفريق البافاري.

وقال جوارديولا إنه لا يستطيع تعويض غياب روبن وريبيري بسبب قدراتهم على إيجاد الحلول الهجومية والفردية.