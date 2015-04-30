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' جوارديولا هو سبب خروج بايرن من كأس ألمانيا '

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' جوارديولا هو سبب خروج بايرن من كأس ألمانيا ' ' جوارديولا هو سبب خروج بايرن من كأس ألمانيا '

يؤمن اللاعب الألماني السابق لوثر ماتيوس أن بيب جوارديولا المدير الفني لبايرن ميونيخ يعد هو المسؤول الأول عن وداع فريقه لكأس ألمانيا.

وكان بايرن ميونيخ قد ودع مسابقة كأس ألمانيا بعد الهزيمة بركلات الترجيح أمام بروسيا دورتموند عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثل.

وأكد ماتيوس في تصريحاته لصحيفة "بيلد" أنه بالرغم من اقتناعه الكامل بأن جوارديولا هو المدرب الأنسب للفريق البافاري، إلا أنه ارتكب العديد من الأخطاء أمام دورتموند مما تسبب في الهزيمة.

وأضاف"جوارديولا أشرك العديد من اللاعبين في غير مراكزهم، لو لعب كل منهم في مكانه الطبيعي، لكان استطاع بايرن الفوز بالمباراة".

وأكمل"لا أعلم لماذا قام باستبدال تياجو ألكانتارا وتوماس مولر، فهما يلعبان ركلات الجزاء بشكل جيد، ولكن يبدو أن جوارديولا اعتقد أن الأمور ستنتهي في الوقت الأصلي أو الإضافي".

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