إحالة 35 إمامًا ومفتشين للتحقيق بمختلف الإدارات الفرعية بأوقاف أسيوط

قرر الشيخ محمد العجمي، وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، إحالة 35 إمامًا و مفتشين وموظفين بمختلف الإدارات الفرعية بالمديرية، للتحقيق وذلك لمخالفتهم ضوابط الحضور وعدم التزامهم بمواعيد العمل وأداء القافلة الدعوية والمقرئة، وذلك بناء على تقرير أعضاء لجنة المتابعة الميدانية بالمديرية.

وأكد الشيخ محمد العجمي ، على إحالة 3 مفتشين و 4 موظفين إداريين بإدارة أوقاف الفتح قبلي ، لعدم التزامهم بمواعيد العمل ، و إحالة 22 إمامًا و 3 أعضاء مقرئه و ذلك لتخلفهم عن الحضور في المقرئة بمسجد الجامع الكبير ببنى غالب التابع لإدارة أوقاف مركز أسيوط ،و إحالة 3 أئمة بقرية النخيلة التابعة لإدارة أوقاف أبوتيج وذلك لعدم التزامهم بأداء القافلة الدعوية.

وأشار العجمي ، إلى استمرار الجولات المفاجئة على مختلف الإدارات والمساجد بقرى ومراكز المحافظة تنفيذًا لتوجهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.