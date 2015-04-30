احتراق نصف فدان قمح في حريق نشب بأرض زراعية بسوهاج‎

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج برئاسة العميد علاء الدين السعيد مدير إدارة الحماية المدنية، من السيطرة على حريق نشب بمحصول قمح بناحية قرية بنى هلال بمركز المراغة.

كان اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغًا من اللواء نادر أبادير نائب للمدير للشمال يفيد نشوب حريق بنجع الجعران التابع لقرية بني هلال – مركز المراغة.

بالانتقال وبالفحص تبين نشوب الحريق بمحصول قمح ملك المدعو إبراهيم نوح أحمد 59 سنة عامل – ويقيم بذات الناحية ، ولم ينتج عن ذلك ثمة إصابات بأحد ، وانحصرت التلفيات في احتراق مساحة حوالي نصف فدان.

وبسؤال المتهم أيد ما جاء بالفحص ولم يعلل سبباً لنشوب الحريق ونفي الشبهة الجنائية، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وجاري العرض علي النيابة العامة للتصرف .