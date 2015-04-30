سقوط عاطل بحوزته 100جرام حشيش فى الغربية

تمكن ضباط مباحث مركز سمنود، من ضبط عاطل مسجل شقى خطر، بحوزته قطعة كبيرة من مخدر الحشيش تزن100جرام، ومبلغ 20ألف جنيه بقصد الاتجار.

تلقى اللواء عبد الحميد عثمان الحصى، مدير أمن الغربية، إخطارا من العقيد وليد الجندى وكيل فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود، بتمكن المقدم محمد عاصم رئيس مباحث مركز سمنود والقوة المرافقة له من ضبط المتهم "على.ع.ا" 28سنة عاطل مسجل شقى خطر وبحوزته قطعة كبيرة من مخدر الحشيش تزن 100جرام ومبلغ 20ألف جنيه بقصد الاتجار، تحرر المحضر 8888جنايات مركز سمنود وباشرت النيابة التحقيق.