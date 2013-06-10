عودة رئيس أمانة محور قناة السويس للقاهرة بعد زيارة للصين

عاد الدكتور وليد عبد الغفار رئيس الأمانة الفنية لتنمية محور قناة السويس إلى القاهرة بعد زيارة قصيرة لصين، حضر خلالها المؤتمر العالمى الرابع للبنية التحتية بالصين، والذى ضم أكثر من 50 شركة عالمية وعلي رأسهم

الشركات الصينية الكبري وبحضور أكثر من 20 وزيرا.وقال الدكتور عبد الغفار في تصريح له اليوم الاثنين إنه استعرض خلال المؤتمر الفرص الإستثمارية في محور قناة السويس و الفكرة العامة لتنمية محور قناة السويس وأهداف

المشروع خلال المؤتمر العالمي.أوضح أنه أكد للمؤتمر أن الدولة المصرية تضع هذا المشروع من أولوياتها حيث أنه أحد.

المشروعات الرئيسية في البرنامج الرئاسي وهو أحد المشروعات الكبري التي تسعي لها

> مصر، مشيرا إلى أن مصر فى مشروعاتها الكبري تستفيد من موقعها المتميز .

وشرح عبد الغفار ما تقدمه الحكومة المصرية من جذب للمستثمرين، وقال إن موقع قناة السويس الفريد تستطيع مصر من خلاله أن تصل منتجاتها لكل دول العالم حتي يصل المنتج لأكثر من 1.8 مليار مستهلك حول العالم وهي الدول التي تربطها مع مصر علاقات واتفاقيات خاصة مثل إتفاقية الكوميسا وأغادير والنيباد والإتفاقيات الثنائية مع بعض الدول الأخري مثل تركيا.

وقال إن هيئة تنمية محور قناة السويس ستطرح فكرة الشباك الواحد تيسيراً علي السادة المستثمرين وحتي تكون هناك إدارة واحدة لإدارة المحور.

وأوضح عبد الغفار أن هناك فرصا استثمارية لكل المستثمرين حول العالم تتمثل في صناعة النقل البحري وما تحتويه من صناعات متعددة مثل صناعة بناء السفن والصيانة والإصلاح وتموين السفن بالمياه والوقود والطعام وصناعة وإصلاح الحاويات والعديد من الخدمات اللوجيستية الأخري وكذلك المجالات الصناعية المتعددة.

> وأشار إلى أنه يتوفر بالمحور أربع مناطق صناعية كبري، كما يقع علي المحور أهم ميناءيعلي ساحل البحرين الأحمر والمتوسط وهما ميناء شرق بورسعيد وميناء العين السخنة ويوجد به نقاط صناعية مختلفة معتمدة علي التجارة العابرة لقناة السويس.

وأضاف الدكتور وليد عبد الغفار أنه يوجد العديد من المشروعات في مجال البنية التحتية تتمثل في محطات تحلية المياه ؟ محطات توليد الكهرباء والطاقة ؟ محطات الصرف الصحي ؟ محطات الطاقة الشمسية ؟ وطرق السكك الحديدية ؟ والخدمات الاخرى التعليمية والسكنية حيث يحتوى المشروع على اربعة تجمعات سكنية والعديد من المزارات السياحية.

> وأوضح عبد الغفار أنه عقد اجتماعا مع لين يوشونج رئيس شركة كوىَف وفْقُْ والذي أعرب

> عن اهتمام الشركة والجانب الصيني بالمشروع وأبدي رغبة الشركة بالاستثمار بمنطقة العين السخنة في المشروعات المستقبلية المزمع إنشائها علي الحوض الخامس علي مساحة

> 600 ألف متر مربع لمحطة الحاويات ومشروع محطة الصب السائل.

وأشار إلى أن الجانب الصيني أبدى رغبته فى زيارة مصر للوقوف علي الفرص الاستثماري المتاحة لهذا المشروع العملاق. وقال عبد الغفار إن هناك العديد من الشركات الأسبانية والإيطالية والرومانية التىأبدت رغبتها في الإستثمار في هذا المشروع العملاق، مشيرا إلى أن كل المشاريع سيتم

طرحها علنيا بشفافية علي كل مستثمري العالم وستكون الأولوية لمصلحة مصر.