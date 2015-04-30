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تأجيل محاكمة وفاء أبو الخير لاستيلائها على 185مليون جنيه لـ23 مايو

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تأجيل محاكمة وفاء أبو الخير لاستيلائها على 185مليون جنيه لـ23 مايو تأجيل محاكمة وفاء أبو الخير لاستيلائها على 185مليون جنيه لـ23 مايو
قررت محكمة جنايات السلام المنعقدة بشمال القاهرة، برئاسة المستشار مدحت العطار، وعضوية المستشارين أحمد الخشاب وكمال همام، تأجيل محاكمة سيدة الأعمال وفاء أبو الخير، إلى جلسة 23 مايو للمذكرات.

وكان المستشار محمد عبد الشافى، المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، قد أمر بإحالة سيدة الأعمال وفاء أبو الخير، إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامها بالنصب والإستيلاء على المال العام بمبلغ 185 مليون جنيه من البنوك وغسيل الأموال.

يشار إلى أن الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، قد ألقت القبض على سيدة الأعمال وفاء أبو الخير، صاحبة مركز دار الطب، بتهمة الاستيلاء على أموال البنوك وغسيل الأموال، حيث كانت البداية مع ورود معلومات للواء نجاح فوزى، مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، باستيلاء سيدة الأعمال وفاء أبو الخير على قروض من عدة بنوك، تصل قيمتها إلى 185 مليون جنيه.

وأسفرت تحريات ضباط إدارة غسل الأموال، بقيام المتهمة بالحصول على قروض من عدة بنوك مصرية، بلغت 185 مليون جنيه بدون ضمانات بموجب مستندات مزورة، قامت بتزويرها بإسم الهيئة العربية للتصنيع.

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مصر 365