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الصحة: فحص 310 ألف عينة سنويًا من طرود وشبكات محطات المياه المرشحة والجوفية

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الصحة: فحص 310 ألف عينة سنويًا من طرود وشبكات محطات المياه المرشحة والجوفية الصحة: فحص 310 ألف عينة سنويًا من طرود وشبكات محطات المياه المرشحة والجوفية

وزارة الصحة

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن الإدارة العامة لصحة البيئة بوزارة الصحة تقوم بمتابعة مياه الشرب من خلال أخذ 2 عينة من طرد كل محطة مياه شهرياً بدائرة المحافظة وأخذ عينتين أسبوعياً على الأقل من شبكات المياه بنطاق كل مكتب صحة أو وحدة صحية بالمحافظة كحد أدنى لعدد العينات المأخوذة من الشبكات.

وأكد على أن ذلك يتم مع مراعاة تعداد السكان بنطاق مكتب الصحة أو الوحدة الصحية وأخذ عينة شهرياً من طرد كل محطة مياه مرشحة للفحص للمعادن الثقيلة وعينة كل ثلاثة شهور من طرد كل محطة مياه مرشحة للفحص للمبيدات ويتم تحليلها بالمعامل المركزية بوزارة الصحة وفروعها بالمحافظات طبقاً لمعايير مياه الشرب الصادرة بقرار وزير الصحة رقم 458/2007 .

وأضاف أن الإدارة العامة لصحة البيئة، تقوم بالمرور على محطات مياه الشرب بمختلف محافظات الجمهورية، ويتم رصد أوجه القصور الموجودة بها و نسب العينات غير المطابقة ومخاطبة الجهات المعنية ( سكرتير عام المحافظة – شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة ) بنسب عدم المطابقة للعينات بإدارات المحافظة التي تزيد نسبة عدم المطابقة للفحص البكتريولوجي بها عن النسبة المسموح بها (5%) لتلافي أوجه القصور الموجودة.

ويتم مخاطبة مديريات الشئون الصحية بالمحافظات للمتابعة في ذلك وإعادة أخذ العينات من نفس أماكنها ومتابعة نتائجها حتى ورودها مطابقة لمعايير مياه الشرب، وأنه قد تم أخذ حوالى 310 ألف عينة فى في عام 2014 من طرود وشبكات محطات المياه المرشحه والجوفية. 

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