ننشر السيرة الذاتية للمستشار هشام مهنا رئيس هيئة النيابة الإدارية الجديد

قالت مصادر قضائية أنه من المرتقب صدور قرار من رئيس الجمهورية بتعين المستشار محمد هشام مهنا رئيسا لهية النيابة الادارية.

> وأوضحت المصادر أن اجتماع المجلس الاعلى لهيئة النيابة الادارية سينتهي إلي ترشيح المستشار هشام مهنا رئيسا جدايدا للهيئة باعتبارة اقدم اعضاء النيابة الادارية وفقا لما تقضى بة القواعد والاعراف القضائية.

> المستشار هشام مهنا من مواليد محافظة الغربية وتخرج من كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 66 وتم تعينه بالنيابة الادارية فى عام 67.

> وشغل العديد من المناصب القضائية بالنيابة الادارية حيث عمل بالتفتيش القضائى للنيابة الادارية ومديرا لفرع الدعوى التاديبية ومكتب فنى الجيزة ثم مديرا لمكتب فنى رئيس هيئة النيابة الادارية للطعون خلال الفترة السابقة.

> جدير بالذكر ان من اهم اولويات النيابة الاداربة خلال الفترة القادمة هو اصدار قانون جديد للنيابة الادارية تفعيلا للنص الدستورى بما يمكن اعضاء النيابة الادارية من الاطلاع بمهامهم فى ظبط اداء المرافق والاجهزة الادارية بالدولة.