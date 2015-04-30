محافظ المنيا يناقش خطة لتطبيق منظومة إدارة المخلفات الصلبة

عقد اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا اجتماعا موسعاً لمناقشة الإجراءات الخاصة بتطبيق المنظومة القومية المتكاملة للمخلفات الصلبة بهدف إنشاء نظام متكامل من شأنه الاستعادة القصوى للموارد واستثمارها اقتصاديًا عن طريق الفصل من المنبع وإعادة تطوير المخلفات بشكل سليم.

وحضر الاجتماع اللواء عصام الليثي السكرتير العام المساعد ويوسف فريد مدير المشاركة الاجتماعية لوزارة التنمية المحلية للمخلفات الصلبة ومحمود الاصنعى القائم بأعمال مدير المخلفات الصلبة بالديوان العام ، ورؤساء المراكز وممثلي جمعيات المجتمع المدني.

واستعرض المحافظ كافة الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بتقسيم المحافظة إلى عدة قطاعات صغيرة، وذلك بالتعاون بين المحافظة ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية وتكوين شركات شبابية من أبناء المحافظة.

وأكد المحافظ علي زيادة الوعى البيئي تجاه التعامل مع المخلفات وكيفية الاستفادة منها، ودراسة الحواجز التي تعوق التوعية و الاساليب الاكثر فعالية لدعمها مما يعمل علي تعزيز النمو الاقتصادي و الاجتماعي وترسيخ مبادئ النظافة العامة وتحويلها الى سلوك اجتماعي إيجابي.

وأشار إلي كيفية استغلال الطاقات المتاحة من أجل تطبيق القوانين والاستراتيجيات و قدرتها على توجيه سلوك الجمهور في تحقيق الاتجاه الإيجابي المرجو في التعامل مع المخلفات الصلبة ودعم الابتكارات الجديدة والمشروعات التجريبية الناجحة ذات الجدوى الاقتصادية والبيئية، ومحاولة إيجاد فرص عمل جديدة من خلال الاستثمارات البيئية.

وأوضح السكرتير المساعد أن الدولة تولى اهتمامها بتدوير المخلفات الصلبة لما له من مردود ايجابي حيث يسهم في إنتاج الكهرباء وغاز الميثان والسماد العضوي للأراضي الزراعية وتوفير عدد من الخامات التي تدخل في الكثير من الصناعات و منها ( الكرتون ـ البلاستيك ـ الورق ) وتنمية الاقتصاد من خلال العملة الصعبة الناتجة من تصدير تلك المواد للخارج وإيجاد فرص عمل للشباب.

ومن جانبه، قال يوسف فريد، أنه تم التأكيد على تبنى فكرة الفصل من المنبع لتسهيل عمليات الجمع والنقل وكذلك التدوير وتعظيم الاستفادة من المفروزات وتنشيط ورفع كفاءة مصانع تدوير المخلفات للاستفادة من العضوي فى انتاج السماد العضوي وما يترتب على هذه المبادرة التي تتبناها الوزارة من خلق فرص عمل كريمة للشباب.

وقال الأصنعي، أن تطبيق هذه المنظومة يساعد على تحقيق العائد البيئي والصحي والاقتصادي والاجتماعي المرجو، منوهاً إلي وضع إطار واضح وعلمي لإدارة منظومة المخلفات الصلبة يعتمد على التجارب والخبرات المتراكمة للتنفيذ وخاصة التجارب الناجحة سواء الحكومية او تجارب مجتمع جامعي القمامة.