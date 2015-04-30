اختيار الناقدة البريطانية غابي وود لإدارة جائزة بوكر

اختيرت الصحفية والناقدة البريطانية، غابي وود، التي تتولى إدارة القسم الأدبي في صحيفة ديلي تليغراف، للإشراف على جائزة "مان بوكر" الأدبية.

وستتولي غابي - التي ظلت تتابع الروايات الجديدة على مدى خمس سنوات في صحيفة ديلي تليغراف - مهامها الجديدة، مديرة أدبية للجائزة عقب احتفالات توزيع الجائزة هذا العام.

وكانت غابي قد شاركت في الجائزة، باعتبارها حكما في عام 2011، كما أن والدها مايكل وود، وهو مؤلف وأكاديمي، يتولى هذا العام رئاسة لجنة التحكيم.

ويأتي تعيين غابي بعد ثلاثة أسابيع من وفاة المدير الأدبي السابق للجائزة الأدبي، إيون تروين.

أشرفت غابي لمدة خمس سنوات على متابعة الروايات الجديدة في ديلي تليغراف.

وقال رئيس مؤسسة "بوكر"، جوناثان تايلور، إن تعيين غابي "يضيف وجهة نظر جديدة، ويحافظ على رسالتنا المتمثلة في متابعة أفضل الروايات الأدبية المعاصرة، وتوسيع نطاق تداولها عالميا".

وأضاف "كان إيون مدركا لمقصدنا، وشاركنا الحماس لأن تخلفه غابي".