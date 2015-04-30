المتحدث العسكري: ضبط إرهابي خطير في سيناء وسيارتين محملتين بالذخيرة في مطروح

تمكنت قوات حرس الحدود خلال الفترة من 16-26 أبريل، من ضبط إرهابي وبحوزته بندقيتين (آلية – ضغط هواء)، واكتشاف وتدمير عدة فتحات أنفاق على الشريط الحدودي في مدينة رفح.

وجاء عبرالصفحة الرسمية للمتحدث العسكري بموقع “فيسبوك”، أنه في منطقة “معدية سرابيوم”، تم ضبط عربة ¼ نقل رقم (ط ص ج 5521) ماركة شيفرولية، قيادة حسن محمد أبو المواهب بها (270) قرص لعقار التامول المخدر.

وفي منطقة “نفق الشهيد أحمد حمدى”، تم ضبط عربة ¼ نقل ماركة إيسوزو تحمل لوحات معدنية رقم (ر و ج 6825)، قيادة كرم السيد عبد العزيز محملة بكمية من نبات البانجو المخدر بإجمالى وزن (50) كجم، وضبط عربة ملاكي هيونداى فيرنا تحمل لوحات معدنية رقم ( ع ج ص 3946)، قيادة حمدون حنفي حمدون بها كمية لجوهر الأفيون المخدر بإجمالي وزن (20) كجم، وضبط عربة نقل ماركة مرسيدس تحمل لوحات معدنية رقم (ط د ب 8219) بالمقطورة رقم (507) دمياط قيادة أحمد حمدي محمد حمزة بها كمية لنبات البانجو المخدر بإجمالى وزن (32) كجم .

وبمنطقة “الزعفرانة” على ساحل خليج السويس، تم ضبط كمية من نبات البانجو المخدر بإجمالى وزن (2) طن، أما على على ساحل “مدينة رأس غارب” فضُبط كمية لنبات البانجو المخدر بإجمالى وزن (480) كجم، وعلى ساحل “جنوب مدينة الطور” تم ضبط كمية من نبات البانجو المخدر بإجمالى وزن (345) كجم .

وذكر المتحدث الرسمي خلال بيانه، أنه تم ضبط (2) عربة [ هامر تحمل لوحات معدنية رقم (7875) جمرك جنوب سيناء - جيب بدون لوحات] محملتين بكمية من الذخيرة عيار (7.62×51) مم بإجمالى (1765) طلقة، في منطقة الحمام، وبمنطقتي سيوة – شمال وجنوب منفذ السلوم تم ضبط عدد (6) جوال بداخلهم عدد (250000) قرص لعقار الترامادول المخدر، وبمعاونة القوات الجوية تم تدمير عدد (2) عربة، وضبط وبندقية قناصة عيار (54) مم بها عدد (1) خزنة وعدد (10) طلقة.

وفي منطقة “الشلاتين”: ضبط عربة “تويوتا هاي لوكس” تحمل لوحات معدنية رقم (1993) نقل قنا وعليها عدد (5) فرد مصري الجنسية و بحوزتهم عدد (3) جهاز كشف عن المعادن، وبمنطقة (القصير) على ساحل البحر الاحمر تم ضبط عدد (2) فلوكة صيد محملتين بكمية كبيرة لنبات البانجو المخدر بإجمالي وزن (4.7) طن، تم ضبط شخصين مصريين الجنسية و بحوزتهم [ (3 ) بدلة غطس – (4) كشاف غطس – جهاز (GPS) - كمية (200) جرام من نبات البانجو المخدر ].