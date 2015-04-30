لبيب :المجالس المحلية أهم من البرلمان ونهدف إلي زيادة عدد المحافظات إلي 40

أكد اللواء عادل لبيب وزير التنمية ان المجالس المحلية أهم من البرلمان في خدمة التنمية لان المجالس المحلية تعرف احتياجات المجتمع المحلي بدقة والمشكلات الموجودة وتركز علي الأولويات العاجلة ويتم التنفيذ وفقاً لتوقيتات محددة لافتاً إلي أن مجلس الوزارء يحل حالياً محل المجالس المحلية في اتخاذ القرارات العاجلة ومنها تخصيص الاراضي اللازمة لإقامة المشروعات التنموية بالمحافظات ، جاء ذلك خلال ورشة العمل التي رأسها الوزير حول ( دور المحليات في التنمية المتكاملة ) .

ولفت لبيب إلي ان ترسيم الحدود يهدف إلي زيادة مساحة الأراضي التي يعيش فيها سكان مصر والتي تبلغ حوالي 6% من مساحة مصر الكلية ، كما سيكون للمحافظات منفذ علي البحر بما يعمل علي إعادة توزيع الموارد وتحقيق العدالة الاجتماعية لافتاً إلي أن إعادة ترسيم الحدود لن يفسد السياحة كما يعزم البعض وأن المحافظات ستزداد مساحتها أضعاف مساحتها الحالية ومنها علي سبيل المثال محافظة الاقصر التي سيزيد مساحتها بحوالي 10 أضعاف مساحتها الحالية .

واشار لبيب إلي أنه سيتم إنشاء 3 محافظات جديدة هي العالمين ووسط سيناء والواحات مؤكداً إلي اننا نهدف الي وصول عدد المحافظات إلي 40 محافظة مستقبلاً .