النيابة تأمر بضبط صاحبي شركة “عمالة بالخارج” بتهمة النصب

أمرت نيابة مصر القديمة بسرعة ضبط وإحضار صاحبي شركة إلحاق عمالة بالخارج ﻻتهامهما بالنصب على المواطنين.

وتبين من التحقيقات أن المتهمين لديهما مكتب لإلحاق العمالة بالخارج وأنهما استوليا على 4 آلاف جنيه من كل ضحية مقابل توفير فرص عمل لهم بالخارج، وأن المبالغ المستولى عليها بالملايين، وأضافت التحقيقات أن أكثر من 1000 شخص من مختلف المحافظات وقعوا ضحية لصاحب الشركة.

واستمعت النيابة إلى أكثر من 600 ضحية، وأكدوا فى التحقيقات أن المتهم حصل على جوازات سفرهم والأوراق الخاصة بهم ومبلغ 4 آلاف جنيه مقابل توفير فرص عمل بدول الخليج وأنه أخبرهم قبل اختفائه بأن التأشيرات تم اعتمادها.

وتبين من تحريات الأجهزة الأمنية، أن المتهم الهارب سبق اتهامه فى قضايا نصب واستولى على مبالغ مالية تقدر بملايين الجنيهات وترك شركته ولم يتم التوصل إليه، وأضافت التحريات، أن زوجة المتهم الهاربة تدعى أحلام اشتركت معه فى النصب على المواطنين، وتبين أنها قامت بفتح شركة لإلحاق العمالة واستولت على مبالغ مالية.