قاضي “التخابر مع قطر” يطمأن على الحالة الصحية لأحد المتهمين

إستهل المستشار ” محمد شيرين فهمي ” رئيس محكمة الجنايات التي تنظر القضية المعروفة إعلامياً بـ ” التخابر مع قطر ” جلسة اليوم , بسؤال المتهم ” أحمد إسماعيل ” عن حالته الصحية ليرد المتهم بالقول انه افضل بحمد الله , ومن جانبه تقدم ممثل النيابة العامة على التقرير الطبي الموقع على المتهم من قبل مستشفى اكاديمية الشرطة مشيراً الى التقرير اكد ان حالة المتهم مستقرة .

وتلا القاضي ابرز ما جاء في التقرير , حيث تم التدوين به ان نسبة ضغط الدم لديه ( 110 / 70 ) وان نسبة السكر (62) اما عن النبض فقد كان ( 72) , وأضاف التقرير بأن قياسات حالة المريض مستقرة ولا تحتاج لتدخلات طبية , وكان القاضي قد اثبت في محضر الجلسة ان التقرير المشار اليه مقدم للمحكمة من مستشفى الشرطة بالتجمع الخامس .

وأسندت النيابة إلى الرئيس المعزول محمد مرسي وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.

كما نسبت النيابة للمتهمين طلب أموال ممن يعلمون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه.