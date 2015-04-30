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“الخارجية” تتلقى خطابات شكر من المواطنين العائدين من اليمن

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“الخارجية” تتلقى خطابات شكر من المواطنين العائدين من اليمن “الخارجية” تتلقى خطابات شكر من المواطنين العائدين من اليمن

 

سامح شكري وزير الخارجية

ذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن سامح شكري وزير الخارجية تلقى عدة خطابات شكر مؤخرًا من عدد من المواطنين المصريين العائدين من اليمن للإعراب عن تقديرهم للجهد الذي بذلته الوزارة وبعثاتها في الخارج من أجل القيام بتسفيرهم إلى أرض الوطن أخذا في الاعتبار الأوضاع الحالية في اليمن.

وأضاف المتحدث أن جهود الوزارة تواصلت خلال الأسابيع الآخيرة من خلال بعثاتها في كل من المملكة العربية وجيبوتي وسلطنة عُمان وأديس أبابا، بالإضافة للتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة في تسفير عدد 15 مواطنا مصريا مؤخرا، فضلا عن قيام سفارتنا في أديس أبابا بتسفير 19 مواطنا مصريا، مؤكدا على اهتمام الوزارة بتقديم أفضل رعاية ممكنة للمواطنين المصريين في الخارج.

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