"مرور فيصل": ضبط 97 مخالفة مرورية متنوعة بالشارع خلال أسبوع

أكد العميد أشرف إسحاق مدير إدارة المرور بفيصل والهرم، أن الحملات المرورية مستمرة بشارع فيصل لمدة 24 ساعة بصفة يومية، وذلك لضبط أى مخالفات مرورية أو تكاتك أو دراجات بخارية، وذلك ضمن حملة إعادة الانضباط لشارع فيصل والتى شنتها المحافظة بالتنسيق مع المرور وأحياء العمرانية والهرم.

ولفت مدير مرور فيصل والهرم، إلى أنه منذ زيارة رئيس مجلس الوزراء يوم الجمعة الماضى للشارع حتى اليوم الخميس، تم ضبط حوالى 97 مخالفة مرورية منها 74 توتوك و21 دراجة بخارية وسيارتين بدون أوراق وتراخيص منتهية، مؤكداً أنه يتم رفع أى سيارات مخالفة للانتظار الخاطئ.

وأضاف أسامة الحلوجى رئيس حى العمرانية، لـ"اليوم السابع"، أن الحى يقوم بعمل حملات يومية لإزالة الإشغالات الموجودة بالشارع، كما تم وضع أفراد للعمل بالشارع ومتابعة أى مخالفات من إشغالات وقمامة لرفع كفاءة الشارع.